16 січня: народний календар і астровісник

Сьогодні Гордія; як убезпечитися від відьом, чи заспіває снігур і до чого сниться дорога.

Церква вшановує нині пророка Малахію та мученика Гордія. Гордій загинув мученицькою смертю в Кесарії Каппадокійській в 320 році. Він сповідував християнство й відкрито виступав на захист одновірців.

Селяни цього дня переймалися вже не курми, а коровами. Вони вірили, що відьми, повертаючись зі своїх нічних гульбищ, неодмінно залітають до хліву і доять корів. Можуть забрати в корови все молоко, а то й занепастити годувальницю. Тому обкурювали приміщення з худобою різними травами, а також розвішували різні обереги. Біля воріт прив’язували недогарок торішньої Стрітенської свічки, та зверталися до домовика: «Дідо домовику, дай моїй корівоньці води, напій її та нагодуй. Біжи молочко білесеньке по жилочках, у самеє вим’ячко, з вим’ячка у дійницю, звідти по глечиках, та на товсту поживну сметанку та цілюще масличко…» З Гордієм був пов’язаний ще й такий звичай – цього дня було суворо заборонено хвалитися: ані здоров’ям, ані статками, ані дітьми, ані багатими кумами, ані роботою, взагалі – нічим. Боялися зурочити. Казали: «Сатана гордився – з неба звалився», а гордощі вважалися смертним гріхом.

Снігур заспівав – на хуртовину. Якщо вдень свійська птиця відсиджується в курнику – неодмінно посилиться мороз.

Іменинники сьогодні Гордій, Опанас, Анастасія.

5 місячний день, який є одним із важливих у першій місячній фазі, оскільки передбачає внутрішню трансформацію, зміни. Місяць у Рибах, тож день має не надто активну енергетику. Можуть виникати труднощі з виявленням почуттів і емоцій. День сприятливий для тих, хто полюбляє аналізувати і планувати. Легковажні, ті, хто живе за принципом: «Якось буде», можуть зіткнутися з суттєвими труднощами. Думайте про майбутнє, плануйте, прикидайте, що й як зробити краще. Ідеальними будуть помірні фізичні навантаження. Добре, коли сниться дорога – це вказує на ваш внутрішній розвиток.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1943 році: -24,3, а найтеплішим у 1989 - +7,1.