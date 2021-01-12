12 січня: народний календар і астровісник

Про бестселер від святої Феодори, хто кому ні брат, ні сестра, як минає день і про карколомність сюжетів, якій би позаздрив Шекспір.

Сьогодні мучениці Анисії, а також двох Феодор – Кесарійської й Царгородської. Феодора Кесарійська жила у VІІІ столітті й була юною патриціанкою, яка категорично відмовилась виходити заміж, натомість присвятила все своє життя чернецтву. Феодора Царгородська – свята першої половини Х століття. Вона відома завдяки православному бестселеру «Митарства святої Феодори». В ньому від першої особи йдеться про те, як по смерті душа спочилої Феодори у супроводі двох ангелів проходила 20 митарств: до душі приступали біси й зачитували різні гріхи, які вона скоїла «словом, ділом і помислом» упродовж життя, намагаючись її залякати й забрати з собою у пекло. Злі духи звинувачували її навіть у тому, що вона, бувало, гнівалася на власних дітей, коли ті не слухалися. Від погибелі Феодору врятували ангели, які мали список чеснот і добрих справ святої, а також молитви тих, хто на землі ревно молився за спасіння душі спочилої. Попри те, що «Митарства» викликали у деяких церковних кліриків сумніви і скепсис (вони називали їх «духовним романом»), в народі ця оповідь була надзвичайно популярною.

Холод не брат, а завірюха не сестра; Зимова днина така: сюди тень, туди тень – та й минув день.

Іменинники нині Онися, Феодора, Марія.

29-ий місячний день, Місяць перейшов до Козерога, завтра багатообіцяючий, дієвий, амбітний і вельми плідний молодик. Ми стикнемося з новими правилами, новими вимогами, межами, новою реальністю. За великим рахунком, зараз закладаються подієві підвалини на цілий прийдешній рік. З 15 січня на все, що відбувається, впливатиме ще й петля Меркурія – на нас чекатимуть дуже несподівані сюжети, іноді не надто захопливі й оптимістичні, навіть карколомні. Енергетика сьогоднішнього дня не з легких, обережність і обачність не будуть зайвими за будь-яких обставин. Високі кабінети обходьте десятою дорогою, всіляко уникайте начальства. Ретельно перевіряйте всю інформацію і не починайте жодних нових справ. Категорично забороняється займатися будь-якими тонкими практиками.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1950 році: -26,9; а найтеплішим у 2005 – +9,2.