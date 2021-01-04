Помер соліст гурту Children of Bodom Алексі Лайхо

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Helsinki Times.

Алексі Лайхо був провідним гітаристом, вокалістом та засновником відомого фінського музичного гурту стилю Metal - Children of Bodom.

Хоча причина смерті музиканта ще не підтверджена, у пресрелізі колективу зазначається, що 41-річний Лайхо помер у своєму будинку в Гельсінкі. "Музикант страждав від довготривалих проблем зі здоров'ям", - йдеться у повідомленні.

Лайхо мав довгу музичну кар'єру, виступаючи у кількох фінських музичних гуртах стилю Metal.

Фото: helsinkitimes.fi