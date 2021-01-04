Помер соліст гурту Children of Bodom Алексі Лайхо
Укрінформ
Соліст фінського гурту Children of Bodom Алексі Лайхо помер у віці 41 року.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Helsinki Times.
Алексі Лайхо був провідним гітаристом, вокалістом та засновником відомого фінського музичного гурту стилю Metal - Children of Bodom.
Хоча причина смерті музиканта ще не підтверджена, у пресрелізі колективу зазначається, що 41-річний Лайхо помер у своєму будинку в Гельсінкі. "Музикант страждав від довготривалих проблем зі здоров'ям", - йдеться у повідомленні.
Лайхо мав довгу музичну кар'єру, виступаючи у кількох фінських музичних гуртах стилю Metal.
Фото: helsinkitimes.fi