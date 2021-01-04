Зірка британських горрорів Барбара Шеллі померла від коронавірусу

Британська актриса Барбара Шеллі, відома роботами у фільмах жахів, померла на 89-му році життя після зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС із посиланням на її агента Томаса Боунгтона.

За його словами, нещодавно Шеллі заразилася коронавірусом, потрапивши до лікарні для обстеження. Вона провела там два тижні напередодні Різдва.

У 1950-1960-х роках Шеллі знімалася у горрорах кіностудії Hammer Film Productions, які значно вплинули на розвиток жанру. Серед найвідоміших її робіт - "Дракула: Князь пітьми" з Крістофером Лі, "Горгона", "Распутін: божевільний чернець" тощо.

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Як повідомляв Укрінформ, виконавиця ролі дівчини британського суперагента 007 в 14-му фільмі бондіани «Вид на вбивство» Таня Робертс померла у своєму маєтку в Лос-Анджелесі у віці 65 років.

Фото: Hammer Film Productions