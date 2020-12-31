Трамп пропустить новорічну вечірку у Палм-Біч – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп змінив робочий графік на четвер: він планує раніше повернутися із Флориди до Вашингтона, тож пропустить новорічну вечірку у Палм-Біч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Так, згідно з розкладом Трампа на 31 грудня, розісланим журналістам напередодні ввечері, президент США і його дружина Меланія об 11:00 за місцевим часом вилітають із Флориди до Вашингтона.

Таким чином, Трамп із дружиною не зможуть взяти участь у традиційній новорічній вечірці у Мар-а-Лаго у Палм-Біч, яка щорічно збирає сотні гостей.

Трамп в останні три роки незмінно був присутній на цій вечірці і зазвичай звертався до гостей із коротким виступом.

Попередньо відомо, що цього разу на вечірку у Палм-Біч приїдуть близько 500 людей.

Такий крок Трампа пов’язують, як зазначає видання, із судовою боротьбою, яку він і його команда практично безнадійно ведуть, намагаючись оскаржити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.

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Як повідомляв Укрінформ, інавгурація нового президента США Байдена запланована на 20 січня 2021 року у Вашингтоні. Однак кількість гостей буде обмежена через пандемію коронавірусу.

Фото: The White House