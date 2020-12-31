Трамп пропустить новорічну вечірку у Палм-Біч – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.
Так, згідно з розкладом Трампа на 31 грудня, розісланим журналістам напередодні ввечері, президент США і його дружина Меланія об 11:00 за місцевим часом вилітають із Флориди до Вашингтона.
Таким чином, Трамп із дружиною не зможуть взяти участь у традиційній новорічній вечірці у Мар-а-Лаго у Палм-Біч, яка щорічно збирає сотні гостей.
Трамп в останні три роки незмінно був присутній на цій вечірці і зазвичай звертався до гостей із коротким виступом.
Попередньо відомо, що цього разу на вечірку у Палм-Біч приїдуть близько 500 людей.
Такий крок Трампа пов’язують, як зазначає видання, із судовою боротьбою, яку він і його команда практично безнадійно ведуть, намагаючись оскаржити результати президентських виборів, на яких переміг демократ Джо Байден.
Як повідомляв Укрінформ, інавгурація нового президента США Байдена запланована на 20 січня 2021 року у Вашингтоні. Однак кількість гостей буде обмежена через пандемію коронавірусу.
Фото: The White House