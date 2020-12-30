Говоримо з письменником Сергієм Жаданом

У театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра відбулася прем’єра вистави «Хлібне перемир’я» за п’єсою Сергія Жадана, яку поставив режисер Стас Жирков.

Це історія про літо 2014 року – перше літо російсько-української війни, мабуть, найбільш жорстоке і криваве, коли відбувалися найбільші бої. Події вистави відбуваються у момент, коли було оголошено перше перемир’я.

За словами Жадана, він дотримується стратегії, що автор не має тиснути на режисера.

«Це далеко не перший мій театральний проєкт, сподіваюся, не останній. Я Стасові довіряю. Я написав кілька десятків книжок і звик, що кожен читацький досвід, кожен досвід співіснування з тим, що ти написав, страшенно приватний і дуже суб’єктивний», — сказав письменник, поет і драматург.

Він поділився з нами планами на наступний рік: так, у 2021-му повинна вийти його книга перекладів поезій Бертольда Брехта, новий альбом гурту «Жадан і Собаки», та нові треки рок-гурту «Лінія Маннергейма» (фронтменом яких він є. Не дарма ж його називають рок-зіркою від літератури!).

Також митець працює зараз над лібрето до оперної постановки для Мюнхенської бієнале 2022 року.

«І ще є пара ідей стосовно прози. В мене все розписано роки на три вперед», — сміється Жадан.

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