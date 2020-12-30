У Німеччині остаточно заборонили продаж піротехніки на Новий рік

Вищий адміністративний суд Берліна остаточно підтвердив загальнодержавну заборону на продаж новорічних феєрверків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рішення суду.

«Адміністративний суд Берліна відхилив клопотання виробників та продавців піротехніки про тимчасове припинення дії положення (про заборону - ред..)», - ідеться у судовому рішенні.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заборонив продаж новорічних ракет і петард цьогоріч із 29 до 31 грудня по всій Німеччині.

Суд визнав, що заборона серйозно заважає свободі підприємців, однак підкреслив, що це рішення має на меті запобігти зайвому навантаженню на медичну систему в умовах епідемії коронавірусу. Адже неправильне використання новорічних феєрверків може призвести до травм, що потребуватиме залучення медиків і потенційно може погіршити лікування численних пацієнтів з COVID-19.

Окрім того, ще на початку грудня уряд ФРН заборонив запускати феєрверки новорічної ночі у публічних місцях.

Від 16 грудня в Німеччині діє локдаун. Обмеження стосуються і святкування Нового року: в одному помешканні дозволено збиратися максимум п'ятьом особам (діти до 14 років при цьому не рахуються) не більше ніж із двох домогосподарств.