У Німеччині остаточно заборонили продаж піротехніки на Новий рік

У Німеччині остаточно заборонили продаж піротехніки на Новий рік

Укрінформ
Вищий адміністративний суд Берліна остаточно підтвердив загальнодержавну заборону на продаж новорічних феєрверків.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на рішення суду.

«Адміністративний суд Берліна відхилив клопотання виробників та продавців піротехніки про тимчасове припинення дії положення (про заборону - ред..)», - ідеться у судовому рішенні.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заборонив продаж новорічних ракет і петард цьогоріч із 29 до 31 грудня по всій Німеччині.

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Суд визнав, що заборона серйозно заважає свободі підприємців, однак підкреслив, що це рішення має на меті запобігти зайвому навантаженню на медичну систему в умовах епідемії коронавірусу. Адже неправильне використання новорічних феєрверків може призвести до травм, що потребуватиме залучення медиків і потенційно може погіршити лікування численних пацієнтів з COVID-19.

Окрім того, ще на початку грудня уряд ФРН заборонив запускати феєрверки новорічної ночі у публічних місцях.

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Від 16 грудня в Німеччині діє локдаун. Обмеження стосуються і святкування Нового року: в одному помешканні дозволено збиратися максимум п'ятьом особам (діти до 14 років при цьому не рахуються) не більше ніж із двох домогосподарств.

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