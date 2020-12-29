Docudays UA запустив продаж абонементів

XVIII Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA розпочав продаж абонементів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Стартує продаж абонементів на наступний Docudays UA-2021 — найбільш очікувану кіноподію весни. 18-ий Docudays UA відбудеться з 26 березня по 4 квітня включно. Десятки документальних хітів, зустрічі з режисерами, воркшопи з документалістики та події, присвячені актуальним питанням із правозахисту, — це те, що чекає на наших відвідувачів наступного року. Напередодні свят абонемент — це ще й чудова знахідка для новорічного подарунка», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, фестивальний абонемент — це можливість сповна зануритись в атмосферу та насичену програму Docudays UA за вигіднішою ціною. Вартість абонемента «Рання пташка» становить 500 гривень. Із лютого ціни на абонементи будуть зростати. Перші 50 людей, що придбали абонемент, отримають яскравий фестивальний наплічник 2020 року.

Придбати абонемент можна тут.

«Ті, хто свого часу підтримали онлайн-фестиваль 2020 року та обміняли придбаний абонемент на сувенір, цього разу матимуть знижку 20%. Для цього під час придбання треба вказати ту саму електронну пошту, яку ви використовували навесні. Ті, хто переніс абонемент-2020 на наступний рік, отримає лист на початку березня з інформацією, як його активувати у 2021 році», - зауважили у пресслужбі.

А також поінформували, що отримати абонемент можна буде орієнтовно за 2 тижні до старту фестивалю. Про те, як це найзручніше зробити, буде повідомлено окремим листом на початку березня.

Традиційно на Docudays UA діятиме акредитація преси та кіноіндустрії. Окрім доступу на всі покази документального кіно, індустрійна акредитація — це ще й можливість відвідати ексклюзивні заходи в межах платформи DOCU/ПРО. Подання на спеціальні акредитації буде оголошено на початку наступного року. Придбати індустрійну акредитацію буде можливість з 18 січня. Вартість акредитації — 700 грн до 31 січня, надалі за звичайною ціною — 900 грн. Окремо команда кінофестивалю сконтактує з власниками акредитації-2020, з якими через його перенесення було погоджено особливі умови.

Як повідомляв Укрінформ, 17-ий Міжнародний фестиваль документального кіно Docudays UA відбувся цьогоріч 24 квітня – 3 травня. Через запровадження карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу він проходив у онлайн-режимі.