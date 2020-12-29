У Львові «Піккардійська терція» презентує інклюзивний різдвяний проєкт

На сцені центру Довженка вокальна формація "Піккардійська терція" у вівторок, 29 грудня, презентує нову пісенну різдвяну програму "Казка на білих лапах". Разом з музикантами виступатимуть талановиті незрячі діти з різних куточків України.

Про це у Фейсбуці написала координаторка заходу Оксана Потимко, передає Укрінформ.

«Сьогодні о 19:00 даруємо львів'янам і гостям міста дивовижну різдвяну "Казку на білих лапах". На сцені - 10 незрячих діточок, найменшій з яких аж 5 років, і легендарний гурт "Піккардійська терція". Концерт, який запам'ятається надовго...», - зазначила Потимко.

У концертній програмі - хіти «піккардійців» і прем'єри 9 нових пісень. Їх виконуватимуть незрячі діти з різних куточків України: Львова, Харкова, Дніпра, Миколаєва, Рівного, Тернополя, Івано-Франківська.

За словами артиста «Піккардійської терції», автора проєкту Ярослава Нудика, лише незрячі діти, що по-особливому відчувають світ довкола себе, могли з такою чуттєвістю і щемом передати дух Різдва і зміст тих пісень, які вони виконуватимуть як солісти „Піккардійської терції“.

«Родзинкою вечора будуть цілком нові емоції, що вразять і підкорять глядача», — зазначив він.

Різдвяне дійство у центрі Довженка організовує Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ». Фінансову підтримку надало управління культури Львівської міської ради.

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Кошти від продажу квитків підуть на благодійні проєкти, зокрема, публікацію дитячих книжок шрифтом Брайля та адаптацію нових фільмів для незрячих.

Фото: Ярослав Мончак