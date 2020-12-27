Зеленська - про хейтерство: Іноді мене це дезорієнтує

Олена Зеленська, дружина Президента Володимира Зеленського, коментуючи періодичні хвилі критики і хейтерства на свою адресу, заявила, що іноді її це дезорієнтує і збиває з пантелику.

Як повідомляє Укрінформ, про це вона розповіла в інтерв'ю журналу НВ.

Перша леді зазначила, що «очікувала чогось подібного», хоча, можливо, «не в такій формі і не в такій кількості».

«Якщо я скажу, що мене це ніяк не чіпає і я, наспівуючи, проходжу повз, я збрешу. Іноді мене це дезорієнтує, збиває з пантелику. Думки ж тільки хороші й позитивні, і дії такі ж. А коли дії викликають зворотний ефект, це наштовхує на думку: а навіщо я взагалі це роблю? Але я навчилася все ж зупиняти песимістичні настрої і повертатися в потрібне русло», - підкреслила Зеленська.

За її словами, найбільш неприємно для неї, «коли зачіпають дітей - вони-то взагалі ні в чому не винні».

«Я розумію, що є різні політичні погляди, і я потрапляю в зону впливу Президента, мене з ним асоціюють. Якщо є якісь противники або опоненти, ясна річ, що мене це стосуватиметься. Але вважаю, що чіпати дітей - абсолютно некоректно», - наполягає перша леді.

Водночас вона заявила, що вже зжилася з постійними обговореннями її зовнішності й нарядів.

«З цим - так [навчилася жити]. Спочатку ти переживаєш. Не можна сказати, що мета мого життя - подобатися всім. Звичайно, не хочеться, щоб тебе обзивали. Це не дуже приємно. Деякі моменти я могла прорахувати, я знала, що «ой, зараз буде». Тоді це весело. А коли просто на рівному місці, ти думаєш: а навіщо це роблять? Коли бачиш причину, все стає на свої місця, все нормально», - запевняє Зеленська.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Зеленська заявила, що Володимир Зеленський поки що не обговорював з нею ідею піти на другий президентський термін.

Фото: ОП