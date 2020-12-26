У Едварда Сноудена народився син

Ексспівробітник ЦРУ і Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден став батьком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на адвоката Сноудена Анатолія Кучерена.

"Як ми і очікували, в його родині поповнення. У Едварда і Ліндсі народився хлопчик. Здоров'я матері і немовляти відмінне", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді колишній співробітник Агентства національної безпеки США (АНБ) Сноуден заявив, що разом зі своєю дружиною Ліндсі має намір отримати російське громадянство.

У 2013 році Сноуден передав ЗМІ дані про програми американських спецслужб про стеження по всьому світу. Публікації на цю тему викликали широкий резонанс. У США йому заочно висунуто обвинувачення в шпигунстві і викраденні держвласності. Сноуден спочатку втік зі США в Гонконг. З 26 червня 2013 Сноуден перебуває в РФ.