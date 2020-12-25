Оркестр поліції Києва виконав «Щедрик»

Оркестр поліції Києва виконав «Щедрик»

Відео
Укрінформ
Оркестр поліції Києва привітав громадян із прийдешніми різдвяними та новорічними святами. В їхньому виконанні прозвучала всесвітньовідома українська композиція "Щедрик".

Відповідне музичне відео розміщене на сторінці поліції Києва у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Як відомо, одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича української народної пісні "Щедрик" - знана не лише в Україні, але й в усьому світі, як різдвяна мелодія, має понад 100 варіантів виконання різними мовами. У світі ця мелодія під назвою Carol of the Bells (Колядка дзвонів) стала одним із символів різдвяних свят.

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Першою сто років тому популяризувала "Щедрика" за кордоном хорова капела під керівництвом Олександра Кошиця.

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