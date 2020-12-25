Оркестр поліції Києва виконав «Щедрик»

Оркестр поліції Києва привітав громадян із прийдешніми різдвяними та новорічними святами. В їхньому виконанні прозвучала всесвітньовідома українська композиція "Щедрик".

Відповідне музичне відео розміщене на сторінці поліції Києва у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

Як відомо, одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича української народної пісні "Щедрик" - знана не лише в Україні, але й в усьому світі, як різдвяна мелодія, має понад 100 варіантів виконання різними мовами. У світі ця мелодія під назвою Carol of the Bells (Колядка дзвонів) стала одним із символів різдвяних свят.

Першою сто років тому популяризувала "Щедрика" за кордоном хорова капела під керівництвом Олександра Кошиця.