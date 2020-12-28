28 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого Парда; звідки вітер подме, чи змерзне пташка, а також на що натякає прийдешня повня в Раку.

Сьогодні преподобного Парда відлюдника, який жив у V – VІ століттях. До того як стати справжнісіньким святим, Пард був успішним підприємцем і займався перевезенням на далекі відстані різних вантажів. Замість фур, бусиків та вагонів у нього були верблюди, мули, віслюки і коні. Якось він з караваном направлявся до Єрихону (між іншим, найстаріше місто на планеті) і під ногами одного з верблюдів випадково загинув юнак. Це було серйозне ДТП – вага верблюда сягає 500 – 600 кг. Хлопчина був сиротою, тож платити не довелося нікому ні копійки, але дорожня пригода так приголомшила Парда, що він роздав жебракам усе своє майно і подався в пустелю замолювати ненавмисне вбивство. Там він набрів на печеру в якій спав лев. Нещасний чоловік взяв палицю й намагався всіляко допекти звірові, аби той розлютився й розтерзав його, але чи то лев був ситий, чи ще що, але чіпати дивака не захотів. Тоді Пард пішов і ліг прямісінько на стежці, якою лев ходив до водопою, втім і тут хижак чомусь проігнорував людину. Подібна поведінка звіра стала для Парда знаком, що Господь простив його, але він все одно останок життя провів у печері, молячись і постуючи.

А ще у нас святителя Стефана Сурозького. Колись, ще років 200-500 тому, ця пора була надзвичайно холодна, тому казали: «На Стефана пташка на льоту замерзає». Якщо сьогодні вітер подує з півночі – за два тижні буде дуже холодно, а якщо з півдня чи заходу – найближчим часом очікувати морозів не варто.

Іменини святкують Павло, Степан, Трифон, Сусанна.

Місяць продовжує перебувати в Близнюках. Хто б подумав: сурми кличуть нас сьогодні не на суд божий, а на працю. І хто знає, що краще? Риторичне запитання, але вибору і часу немає, натомість існує безапеляційне і невмолиме слово «треба». Тиждень починається з високого енергетичного старту, отже про муркотливо-сонливий спокій на найближчі дні треба забути. Найпродуктивнішою буде праця в колективі – відпочинок і «відлинювання» сьогодні неприпустимі. За три дні, якраз на завершення року, в нас повня в Ракові – пряма вказівка на те, що Новий рік треба відзначати не десь, серед велелюдних натовпів, а у вузькому родинному колі, серед своїх…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1885 році – -24,8, а найтеплішим у 1998 і 2011 – +8,4.