27 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Филимона; хто куди заглядатиме, кому не варто нічого боятися і про те, де взяти сонця для недільного настрою.

Сьогодні в нас мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотіха. Усі вони мешкали в Єгипті і загинули за віру на межі 2 – 3 століть. Спочатку Аполлоній, який був таємним християнином, злякавшись переслідувань і катувань, попросив музиканта-язичника Филимона, аби той переодягнувся у його, Аполлонія, вбрання і приніс жертву поганським богам. Замість нього. Але виявилося, що Филимон зовсім не язичник, а також таємний християнин. Аполлоній розкаявся у власній легкодухості і невдовзі обоє були страчені. Їхнім головним мучителем був знатний вельможа Аріан. Він був сліпим на одне око, та після того, як взяв із могили Филимона праху й приклав до ока – дивовижним чином зцілився. Після цього він разом із усією родиною і підлеглими, зокрема й тілоохоронцями, начальником яких був Феотіх, прийняв християнство. І їх усіх теж стратили. Ось така сумна історія.

Як не крути, але наші пращури ці довгі зимові ночі й короткі дні пов’язували з нечистою силою. Цього дня вважали, що на горищі домовик товчеться, а чорти у вікна заглядають. Заборонялося ходити до лісу: місцева нечисть лише й чекала, аби яку православну душу зі світу звести. Утім справжньому козаку боятися було нічого – боятися мали його.

Іменини святкують Іларіон і Микола.

13-14 місячні дні. Пасивність протипоказана. Місяць у суперактивних Близнюках, що сприятиме комунікації, сплеску емоцій і взагалі – (пост-, чи перед-) святковому настрою. Планета неділі – Сонце, тому це теж додасть певного позитиву, наче бульбашок у келих з шампанським. До речі, зорі радять цього дня бути дуже обережним із вживанням алкоголю – це може призвести до трагічних наслідків. Психіка перевантажена, тому можливі перепади настрою неначе погоди: тут вам і дощ, і сніг, і туман, і ожеледиця. А треба – сонця! Якщо в небі його не знайдете, шукайте в собі. Спати сьогодні потрібно лягти раніше й добре виспатися, адже завтра – високий старт, останній ривок перед остаточною крапкою цього непростого високосного року.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1996 році — -21,3, а найтеплішим у 1974 — +7,0.