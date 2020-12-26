26 грудня: народний календар і астровісник

Нині Євстратія; між інеєм і хмарами, як протистояти «волохатим ночам» і куди спрямовувати енергію.

Сьогодні в багатьох країнах світу святкують День подарунків і день святого Стефана – архідиякона і першого християнського мученика. Він був одним із апостолів, обраних апостолом Петром для допомоги нужденним і для проповіді християнства. Але за своє подвижництво був схоплений юдеями і забитий камінням. Одним із мучителів Стефана був Савл – майбутній апостол Павло – світоч і стовп християнства. Помираючи страшною мученицькою смертю, Стефан, подібно до самого Христа, просив, аби Господь був милостивий до мучителів, показуючи тим самим цілковите упокорення і справжню християнську любов. Мученику Стефану моляться задля припинення чвар і розбрату.

А православні християни цього дня вшановували пам’ять мученика Євстратія. В дохристиянські часи цей день називали «Відьомськими посиденьками» і вважали, що відьми збираються на вселенський саміт і радяться, як звести з білого світу сонечко. Між іншим, у деяких країнах Європи, зокрема в Німеччині, дванадцять днів між Різдвом і католицьким Богоявленням або святом трьох волхвів (6 січня) ще з часів дуже раннього середньовіччя називали темними, або «волохатими ночами». У тому сенсі, що о цій порі надто вже активізуються нечисті духи. Прикмети на сьогодні такі: «Хмари йдуть проти вітру – на сніг», «Якщо вночі буде іній – удень сніг не йтиме», «Яскраві зірки – на мороз».

З іменинами вітайте Аркадія, Арсенія, Євгенію і Анастасію.

12-13 місячні дні. Продовжуйте розслаблятися, жодних надокучливих думок-гризот! Місяць росте, символ дня – колесо, тож дивіться, не закрутіться в ньому наче та вивірка. Зауважте, час не надто вдалий для домашніх справ, хоча помірне фізичне навантаження й бажане. Ліпше здійснити легкий шопінг (якщо не обридло), прогулятися. Активною є підшлункова залоза, рекомендується смачно, але в міру поїсти. Думки й енергію спрямовуйте на майбутнє, адже часто озираючись назад, можна проґавити щось дуже важливе. Тихо-радісної суботи, помірного оптимізму, затишку в оселі й гармонії в душі!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1948 році: -19,7; а найтеплішим у 1980 - +6,2.