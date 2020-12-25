25 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Спиридона Сонцеворота; навіщо мишам солома, чи буде літо жарким і про небесне крізь земне.

Майже весь християнський світ, а це понад мільярд людей, святкує нині Різдво Христове. Чим вирізняється святкування Різдва на заході? Передусім тим, що саме на Різдво у багатьох західноєвропейських країнах прийнято дарувати подарунки. Але так було не завжди. Приміром, у Німеччині у середньовіччі подарунки дітям приносив тільки святий Миколай 6 грудня, але після Реформації (протестанти противилися поклонінню святому) цю традицію було змінено і подарунки малечі почав дарувати Малюк-Ісус (так звані «дарунки від Бога»). Традиція передріздвяних ярмарків теж бере початок з раннього європейського середньовіччя. Але ніхто туди не ходив задля того, аби розважитися і випити глінтвейну. Люди банально затоварювалися продуктами на всю зиму… Серед розваг були хіба що ярмаркові вистави у виконанні мандрівних артистів. Лише з ХІХ століття з’являються елементи святковості: сувеніри, ілюмінація, розваги, масові гуляння. Навіть звичайний сніговик, який раніше асоціювався з доволі злим створінням, десь із початку ХІХ століття починає виглядати більш миролюбивим і навіть кумедним.

У нас сьогодні Спиридона Тримифунтського чудотворця, якого в народі називали Сонцеворотом. Цього дня намагалися не працювати, щоб «миші не їли соломи», а ще обкурювали димом оселі, бо «Святий Спиридон всю нечистоту гоне з хати вон». «Якщо ніч на Спиридона ясна, то зима буде холодна, а літо жарке; якщо темна – то зима тепла, а літо похмуре», - казали селяни.

Іменинники цього дня Олександр і Спиридон.

11-12 місячні дні. Місяць у Тільці. Звісно, працювати сьогодні гріх, але день надзвичайно продуктивний в усіх сенсах. Один із найсильніших і найпотужніших днів усього місяця, вдалий і для відпочинку, і для будь-яких справ. Утім, уважність, навіть і під час відпочинку, не завадить. У сім’ї мають панувати мир, злагода і любов. Стосунки, які нині закладаються, мають шанс бути й справді вічними – міцними й надійними, як то кажуть, це буде любов «до гроба» (звісно, якщо ви того прагнутимете). Єдине застереження: в одинадцятий місячний день не варто переїдати. Їжа має бути поживна, але легка: овочі, фрукти, відварна, парова або тушкована риба, каші, прісний хліб. І нехай земне, важке, фізичне не завадить бачити і сприймати легке, благодатне, небесне!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1969 році: -21,0; а найтеплішим у 2014 – +8,2.