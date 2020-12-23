У Нью-Йорку двоє пасажирів із собакою вискочили з літака на злітній смузі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Інцидент стався на летовищі "Ла-Гуардія" у Нью-Йорку.

Коли літак вирулив на злітну смугу, двоє пасажирів – 31-річний Антоніо Мердок та 23-річна Бріанна Греко – відкрили двері, активували надувний трап та спустилися на землю разом зі своїм собакою.

Після інциденту літак залишався на злітній смузі близько години, пасажирів відправили іншими рейсами.

Порушників затримала поліція, їм висунули обвинувачення у створенні ситуації, що загрожувала безпеці інших людей. Їхнього собаку направили у притулок для тварин.