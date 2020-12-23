У Нью-Йорку двоє пасажирів із собакою вискочили з літака на злітній смузі

У Нью-Йорку двоє пасажирів із собакою вискочили з літака на злітній смузі

Укрінформ
У Нью-Йорку двоє пасажирів відкрили аварійний вихід в авіалайнері та залишили борт літака разом зі своїм собакою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Інцидент стався на летовищі "Ла-Гуардія" у Нью-Йорку.

Коли літак вирулив на злітну смугу, двоє пасажирів – 31-річний Антоніо Мердок та 23-річна Бріанна Греко – відкрили двері, активували надувний трап та спустилися на землю разом зі своїм собакою.

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Після інциденту літак залишався на злітній смузі близько години, пасажирів відправили іншими рейсами.

Порушників затримала поліція, їм висунули обвинувачення у створенні ситуації, що загрожувала безпеці інших людей. Їхнього собаку направили у притулок для тварин.

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