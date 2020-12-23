Підлогу Колізею реставрують - планують проводити концерти й спектаклі

Уряд Італії вирішив реставрувати підлогу історичного Колізею у Римі, за 18,5 мільйона євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Проєкт із реставрації має розпочатися наступного року, і завершитися до 2023 року.

«Це буде велика технологічна інтервенція, яка запропонує відвідувачам можливість побачити не лише підземні приміщення, але й оцінити красу, стоячи в центрі арени», - заявив міністр культури Італії Даріо Франчесчіні.

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У відомстві планують організовувати концерти й спектаклі в Колізеї після реставрації підлоги.

Зазначається, що Колізей був збудований близько двох тисяч років, і вважався найбільшим збудованим амфітеатром в Римській імперії. Тоді у Колізеї організовували бої гладіаторів та публічні заходи.

Нині Колізей вважається однією з найбільш відомих пам’яток Італії, яку у 2019 році відвідали близько 7,6 мільйона осіб.

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