Підлогу Колізею реставрують - планують проводити концерти й спектаклі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Проєкт із реставрації має розпочатися наступного року, і завершитися до 2023 року.
«Це буде велика технологічна інтервенція, яка запропонує відвідувачам можливість побачити не лише підземні приміщення, але й оцінити красу, стоячи в центрі арени», - заявив міністр культури Італії Даріо Франчесчіні.
У відомстві планують організовувати концерти й спектаклі в Колізеї після реставрації підлоги.
Зазначається, що Колізей був збудований близько двох тисяч років, і вважався найбільшим збудованим амфітеатром в Римській імперії. Тоді у Колізеї організовували бої гладіаторів та публічні заходи.
Нині Колізей вважається однією з найбільш відомих пам’яток Італії, яку у 2019 році відвідали близько 7,6 мільйона осіб.
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