Вийшов саундтрек до воєнної кінодрами «Мати апостолів»

Вийшов офіційний саундтрек до фільму Зази Буадзе "Мати апостолів", музику до якого написали композитори формації «Nova Opera» Роман Григорів та Ілля Разумейко.

Про це Укрінформу повідомила піар-менеджер формації Nova Opera Лідія Карпенко.

«Музика - окремий герой фільму. Залежно від сцен вона стає тлом подій, емоційним сплеском, внутрішнім рішенням до дій героїв. Її автори - композитори Роман Григорів та Ілля Разумейко - частину камерної музики записували у Києві в студії Національної спілки композиторів України, а частину - у Відні в Інституті електроакустичної музики», - розповіла Карпенко.

За словами композитора Григоріва, в увертюрі фільму “Мати апостолів” звучить голос Наталі Половинки в інфразвуковому супроводі літака.

«Перше творче завдання, яке нам поставив режисер Заза Буадзе, це глибока, пронизлива музика, що за естетикою звучання мала б нагадувати мінімалістичний артхаус, де немає жодних натяків на типове, голлівудське звучання. Звук і музика у цій картині має проймати до глибини душі, адже фільм - це присвята всім матерям, які втратили своїх дітей. І заслуга Зази в тому, що він точно знав тональність фільму, і серед багатьох варіантів музичних тем та звукових рішень обирав саме ті, що найточніше та найвиразніше передають атмосферу і стан головної героїні - матері», - зазначив Григорів.

«Спочатку звучить споглядальна музика, мінімалістичне, ювелірне соло гітари, що дає багато повітря та простору. Потім лірика, коли мати зустрічається з героєм Богдана Бенюка… І далі, чим рішучіше діє мати, тим більше з'являється й музичних інструментів. Вже у лікарні - виразне соло віолончелі, ще далі, коли наростає драматизм, додаються струнні, а у фіналі фільму розкривається великий симфонічний оркестр», - розповів Укрінформу композитор Разумейко.

У фінальній сцені звучить оркестрова сюїта Messis (з лат. Жнива) з темою Софії, де використано фрагмент мелодії української народної пісні «Ой зелене жито, зелене» у поєднанні з текстом латинського духовного піснеспіву «Agnus Dei» (з лат. Агнець Божий). “Ця тема звучить обрядово-трагічно, і ми її нібито загорнули у цю духовну католицьку Месу, яку виконує дитячий хор. Це - лейтмотив надії на очищення душі у всіх героїв фільму та мить для переосмислення подій глядачем”, - додав композитор.

У фільмі також звучить багато електроніки і ще більше - міксу електроніки та живих інструментів.

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Як повідомлялося, військова драма Зази Буадзе "Мати апостолів" вийшла у прокат 3 грудня.

Згідно з сюжетом стрічки, коли героїня Софія дізнається, що літак її сина збито, вона вирушає у ризиковану мандрівку. Ніхто не може сказати достеменно, чи вижив її син. Матері доведеться вступити у відчайдушну боротьбу з сильними ворогами заради свого сина. На цьому шляху вона зі звичайної жінки перетворюється на матір, яка втішає та рятує навіть пропащі душі