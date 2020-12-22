Львівський органний зал переформатувався під час пандемії: став діджіталізованим та порадував низкою нових творів української класичної музики.

Про це повідомив співдиректор Львівського органного залу Тарас Демко під час презентації результатів проєктів в Укрінформі.

«Увесь 2020 рік Львівського органного залу проходив під гаслом «Українське наживо». Зокрема, з’явився перший у світі мобільний додаток з українською класичною музикою Ukrainian Live Classic. Також органний зал наприкінці 2020 року презентує безпрецедентну річ - ми замовили в українських композиторів твори для органу. Це такі композитори, як Богдана Фроляк, Золтан Алмаші, Олег Безбородько та Віктор Каменський... Ці твори плануємо записати впродовж грудня, і вони будуть доступні на нашому Ютуб-каналі» - розповів Демко.

Він висловив переконання, що ці твори увійдуть в репертуар багатьох органістів. «Ця стратегія та нова музика для нас буде пріоритетною в 2021 році», - зауважив Демко.

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Крім того, Львівський органний зал записав цикл відеолекцій досвідчених педагогів, музикознавців, музикантів та композиторів.

«Курси лекцій – це неймовірний прецедент в українській класичній музиці. Це й можливість продовжувати навчання, а разом з тим і дізнаватися те, чого не знали у вільному доступі від фахівців цього сектору – це прекрасна можливість», - зазначила менеджер УКФ Юлія Аленіна.

За її словами, Львівському органному залу вдалося переформатуватися під час пандемії і не лише втілити свої ідеї та задуми, зберегти робочі місця, а й «показати те, що немає нічого неможливого для такого не дуже популярного сегменту, як українська класична музика, тим паче пов’язаної з органом».

Директор органного залу анонсував книгу «Людкевич у фокусі ХХІ століття», яку планують презентувати на початку наступного року. Над цим збірником наукових праць про композитора Станіслава Людкевича працювали протягом року, ініціатором видання стала також ГО «Collegium». «Книжка дає новий погляд на композитора», - стверджує Демко.

Всі презентовані продукти є у вільному доступі. Додаток Ukrainian Live Classic доступний на Google Play Market та Apple Store. Книгу після презентації також зможуть придбати всі охочі.

Фото: lviv.travel