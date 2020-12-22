Фільм «Код предків» виграв нагороду на кінофестивалі в Мінську

Документальний фільм «Код предків» отримав головний приз Гільдії кінокритиків Білорусі на кінофестивалі «Листопад» у Мінську.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«Під час заходу Гільдія кінознавців та кінокритиків Білоруського союзу кінематографістів одноголосно обрала стрічку «Код предків» найкращою серед ігрових та неігрових фільмів національного конкурсу та вручила режисеру Володимиру Луцькому головний приз гільдії кінокритиків Білорусі - «Солом’яний зубр», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, документальна повнометражна стрічка «Код предків» була створена компанією «Фреш Продакшн Груп» на замовлення Міністерства культури України. Державна фінансова підтримка становила 2 млн 266 тис. грн, загальний бюджет фільму 2 млн 833 тис. грн.

Зйомки відбувались в Україні та Білорусі. Головними героями фільму стали співачка Катя Chilly та білоруський музикант, композитор, фольклорист Іван Кірчук.

Документальний кінофільм “Код предків” є дослідженням витоків українського та білоруського народів, пошук їхньої самобутності через вивчення мелодизму слов'янської етнографічної спадщини.

Мінський міжнародний кінофестиваль «Листопад» проводиться щорічно з 1994-го. Міжнародна федерація асоціацій кінопродюсерів (FIAPF) акредитувала його як спеціалізований конкурсний фестиваль фільмів країн Балтії, Центральної Азії, а також країн Центральної та Східної Європи.