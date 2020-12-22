«Борщовий батл»: у команді міністрів Кулебу й Малюську замінить Петрашко

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко замінить главу МЗС Дмитра Кулебу та очільника Мін'юсту Дениса Малюську в онлайн-батлі з приготування українського борщу.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«У нашій міністерській команді відбулася заміна. Замість міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та міністра юстиції Дениса Малюськи на поле батлу виходить міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко!» - зазначив Ткаченко.

Глава МКІП додав, що участь у кулінарному змаганні також візьмуть він сам, міністр захисту довкілля і природних ресурсів Роман Абрамовський та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Модеруватиме змагання шеф-кухар Євген Клопотенко.

Стрім вестиметься на сторінці МКІП у Фейсбуці.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики разом з ГО “Інститут культури України” 25 грудня за участю відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка проведуть онлайн-презентацію “Культура приготування українського борщу” в межах кампанії на підтримку включення зазначеного елементу до культурної спадщини ЮНЕСКО.

Експертна рада питань нематеріальної культурної спадщини при МКІП на початку жовтня рекомендувала відомству включити до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини український борщ та ще 4 елементи. Це може стати першим випадком, коли до Національного переліку буде внесений загальноукраїнський елемент (борщ), а не регіональний.