В Укрінформі нагородили переможницю другої фідбек-вікторини «Виграй тонку талію»

Кандидат медичних наук, гастроентеролог, дієтолог Галина Незговорова проведе фахову консультацію для нашої переможниці

«Виграй тонку талію» – саме такою назвою ми заохочували читачів брати участь у другій фідбек-вікторині Укрінформу. А надихнуло нас інтерв’ю з дієтологом Галиною Незговоровою. За годину розмови лікар вищої категорії, чий стаж роботи 25 років, відповіла більш як на півсотні запитань. Тому ми вирішили перевірити, чи всі вони вкарбувались у пам’ять, і запитали читачів про таке: 1.Назвіть чотири постулати раціонального харчування. 2. Яким має бути харчування на період пандемії коронавірусної інфекції? 3. Скільки вітамінів людина має отримувати щодня?

Правильні відповіді на усі три запитання дала переможниця Галина Громик, яка зізналася, що потрапила на наш гачок зі звучною назвою вікторини – «Виграй тонку талію». Окрім безкоштовної консультації, Галина Незговорова подарувала тезці тарілку здорового харчування.

«Це мій невеличкий подарунок стосовно здорового харчування. Це тарілка, яка була створена під егідою Асоціації дієтологів України і це ті правила, яких ми всі з вами маємо дотримуватися. Детальніше про це можна почитати на сайті проєкту «Про здорове», щоб бути у тренді і знати, що треба їсти, коли, кому і в якій кількості», - розповіла гастроентеролог.