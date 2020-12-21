У Японії надрукували гіперреалістичні маски з людськими обличчями

Японський роздрібний торговець Шухей Окавара розпочинає продаж надрукованих реалістичних масок, які моделюють тривимірне зображення обличчя японця чи японки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається у повідомленні, ці маски не захистять від вірусу, однак вони дозволяють «позичити» обличчя невідомої дорослої людини, риси якої на них надрукували.

«Магазини масок у Венеції, напевно, не продають обличчя. Це, швидше, нагадує сюжет фантастичних історій. Ідея справді створити їх здалася мені цікавою», — поділився Окавара.

Продаж масок розпочнеться на початку наступного року в токійському магазині Kamenya Omote, який спеціалізується на аксесуарах для вечірок та театральних вистав, коштуватиме така маска 98 тис. єн (950 дол.).

Окавара обрав модель-прототип для масок серед фото 100 людей, майстер модифікував зображення і створив різні варіанти облич на 3D-принтері.

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Продавець зазначив, що за початковими заявками він передбачає, що попит на маски буде значним. «Часто покупці мого магазину купують товари не для конкретних цілей. Більшість сприймають маски як витвори мистецтва», – сказав він.

Власник магазину планує додавати у серію нові обличчя, не лише японців.

Фото: Reuters