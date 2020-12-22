22 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні зимової Ганни і «родини сонця»; якою буде зима до весноньки, а також про те, чого варто очікувати від епохального з’єднання планет.

Нині в нас свято Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. В народі ж його називали просто «Ганни». «Прийшли Ганки – сідай в санки», - полюбляли колись нагадувати літні люди. Зима набирає розгін. Зазвичай на Ганнине зачаття припадає зимове сонцестояння (воно було в нас учора), після чого світило повертає на літо, а зима – на мороз. Відтак у народі Ганни називали ще «родинами сонця». У деяких регіонах вважали цей день святом вовків і намагалися не працювати. З Ганниного дня українки починали активно готуватися до Різдва – білили в хатах, прибирали оселі й посилено годували свиней, щоб мати до свят свіжину. На Закарпатті на Ганни не пряли, особливо ті, в кого часто боліла голова. А ще було гріх нарікати на долю та пліткувати про сусідів. Підмічали погоду: «Яка Ганка до полудня, така зима до кінця грудня. Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки».

Сьогодні іменинники Ганна, Степан.

8-9 місячні дні. Місяць в Овні, що придасть нинішньому дню бадьорого ритму й темпу. А ми повернімося до вчорашнього Великого з’єднання Юпітера і Сатурна. Астрологи трактують подібний тандем як «контрольовану експансію»: Юпітер – це розширення й експансія, а Сатурн – жорсткі межі, контроль. Але обидві планети (до речі, «соціальні»!) у Водолії, отже, принаймні найближчі два з половиною роки (час перебування Сатурна у Водолії) на нас очікуватимуть дуже несподівані сценарії, досить парадоксальні ситуації, які стануть невід’ємною складовою нашого життя. Тож готуймося до змін, і ще раз змін. Доволі часто доведеться виходити за усталені межі й кордони. Сумувати не доведеться. Закінчується «земна» - майже 200-літня доба Козерога, ми на порозі великої Повітряної мутації. Через кожні приблизно 20 років Юпітер і Сатурн з’єднуватимуться у «повітряних» знаках: Терезах, Близнюках і Водолії. Фокус розвитку людства з матеріалістичних і практичних орієнтирів, які були в сфері впливу Козерога, зміниться на більш тонкі, абстрактні речі. На нас очікують революційні зміни в царині цифрових технологій, біології, медицини, політики, а також остаточне формування нової етики… Звісно, подібне відбудеться не завтра й не через місяць, а поступово.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1967 році: –20,2, а найтеплішим – +10 у 1989.