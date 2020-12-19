Українець став найкращим весільним фотографом світу

Українець став найкращим весільним фотографом світу

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Укрінформ
Володарем міжнародної премії Golden Heart Awards (IGHA) став фотомайстер із Рівного Тарас Терлецький.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення Терлецького у Фейсбуці.

"Оце так поворот! Став найкращим весільним фотографом світу 2020 за версією Ighawards. Дуже щасливий і дуже пишаюся. Велика подяка тим, хто вірить у мене. Далі - нові вершини, далі – прославляти Україну", - написав Терлецький.

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Як повідомлялося, міжнародна премія Golden Heart Awards (IGHA) створена професіоналами весільної індустрії як для фотографії, так і для кіномистецтва. Журі щороку відбирає найкращих фотографів та режисерів, які фіксують ці визначні події.

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