20 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого Амвросія; чи посиніє над лісом і чи можна сьогодні покластися на інтуїцію.

Сьогодні святителя Амвросія, єпископа Медіоланського (тобто Міланського), одного з найбільших християнських богословів і отців Церкви. Амвросій за фахом був юристом, до того ж ще й висококласним; займався політикою. Хрестився у зрілому віці, а єпископом став майже випадково. Якось він, як представник влади, прийшов на собор де мали вибирати єпископа і де точилися жорстокі суперечка між православними і аріанами. Раптом дитячий голос (а дітей там звісно не було) чітко промовив: «Амвросій єпископ». І ті слова почули всі. Спочатку Амвросій відмовлявся, навіть переховувався, але потім, виконуючи вищу волю, зголосився на єпископство. Саме під впливом Амвросія прийняв християнство Блаженний Августин. Амвросій Медіоланський є автором відомого гімну «Тебе Бога хвалимо» (Te Deum), який і по сьогодні співається в подячних богослужіннях як католицької, так і православної церкви. Музику до нього писало чимало композиторів, зокрема Дмитро Бортнянський і Михайло Леонтович.

В народі цей день називали просто Амвросієм або Андросієм. Тривали веселі вечорниці, дівочі ворожіння. Спостерігали українці й за погодою: «Якщо повітря над лісом посиніло – на тепло», «Багато інею на деревах – буде багато меду». А ще іній вказував на морози, а туман – на відлигу.

З іменинами вітайте Амвросія, Івана, Сергія, Михайла.

6-7 місячний день. Місяць у Рибах. День прощення і любові, пов’язаний із жіночою енергією «Інь». Довіряйте власній інтуїції. Можете побачити і почути щось та-а-ке, від чого дух перехоплюватиме, але отриману інформацію варто прискіпливо фільтрувати, бо то може бути звичайна омана, наслання. Отже, позитивної інформації, тонкої інтуїції, вдалої медитації, трансформації та телепортації. Сьогодні дуже добре займатися будь-якою дихальною гімнастикою, ароматерапією, омолоджувальними процедурами.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1994 році: -20,8; а найтеплішим - + 8,9 у 1982.