19 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Миколая Чудотворця; кому стелити, а кому борги віддавати і навіщо потрібен спікер.

Всі знають: якщо дід Мороз виходить із лісу, то святий Миколай спускається прямісінько з неба, тож зустрічаймо сьогодні святого Миколая Чудотворця. Наші пращури колись казали: «він другий після Бога заступник на землі», «Попроси Миколу, а він скаже Спасу». Практично в кожній українській оселі була ікона святому Угоднику.

На Миколая було прийнято розраховуватися з боргами, а також дарувати дітям подарунки, які клали під подушку вночі. На Тернопільщині до свята випікали обрядове печиво – миколайчики. У цей день люди хоч і святкували, але не забували завбачати погоду: «Як впаде великий іній, то буде гарним врожай хліба, якщо мороз, то також на добрі хліби й городину». Тому й казали: “Хвали зиму після Миколи!”, “Який день на Миколу зимнього, такий і на Миколу літнього” (22 травня); “Варвара постелить, Сава погладить, а Микола стукне”, “Варвара показує дорогу, Сава мости мосте, а Микола пригвозде”, “Микола бородою трусе — дорогу стеле”. Щоправда, на Миколи було й одне застереження: “Що накував, те й промиколив” — тобто спустив усе, що нажив упродовж року.

Іменинники сьогодні всі Миколи, а ще Максими.

5-6 місячні дні. Всі кудись знову переходитимуть. Місяць – до Риб, а гігант Юпітер – до Водолія, поближче до Сатурна. Злість і жадібність сьогодні протипоказані. Чим більше віддамо цього дня – тепла, любові, добрих слів – тим більше отримаємо натомість. Ідеальний день для початку втілення задуманого. Можливо, що ваші емоції нагадуватимуть галасливий парламент – гамуйте їх, для того й спікер існує (розум тобто). День гарний для всього, крім судової тяганини, контрабанди і хабарів. Скоєне таємно зло обов’язково стане явним. Сентиментальність цього дня лише вітається.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1994 році: -19,6; а найтеплішим у 1989 - +10,7.