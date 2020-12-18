18 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Сави; хто вип’є по чарочці, хто савитиме та як побачити за хмарами бажане.

Слідом за Варварою завітав до нас Сава! «Приїхав Савка на білих санках», - казали колись у давнину українці, називаючи так запанібратські поважного святого. Сава ж був засновником у 484 році в суворій Юдейській пустелі Великої Лаври (нині лавра Сави Освяченого), творцем Єрусалимського чернечого статуту.

Якщо Варвара вважалася суто жіночим святом, то Сава позначений чоловічими обрядодіями. Якихось особливих відзнак не було. Проте досить оригінально справляли День ангела ті, хто звалися Савами. До них приходили гості і господар мав обов’язково добряче почастувати друзів. Винуватця садовили на ослін і гуцали навколо нього, приспівуючи досить дивну співанку: «Савка вмер, бо слабий був, жінку бив, бо дурний був. Ой вип’ємо по чарочці, заспіваймо по Савочці». На Сави жінки збиралися в рукодільницькі гурти – вишивали, пряли. Хто ж не працював, про того казали: «Савила та варварила і сорочки собі не справила». Існували й інші приказки та прислів’я про Саву: «Сава бідний, а Микола багатий…», «Сава – батько зимового Миколи».

Іменинники сьогодні Сава, Анастасія, Ілля, Геннадій, Сергій.

4-5 місячні дні; Місяць у Водолії. Там вже Сатурн, а Юпітер перейде з Козерогу в знак Водолія завтра. Коліщата світової долі поволі рухаються і їх ніщо не може зупинити. І Юпітер, і Сатурн нині добре видно на вечірньому небі. Юпітер – більш великий і яскравий, Сатурн малесенький, але його теж добре видно. Вони поряд, ось-ось «зійдуться», але сьогодні Юпітер ще в Козерогу, а Сатурн вже у Водолії. Дехто стверджує, що дивлячись на них – ці дві планети, можна чогось бажати-просити. Сильно-сильно. Палко-палко. І що збудеться. Що ж, може хтось спробує? Головне – дивитися в правильному напрямку…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1946 році: - 20,4; а найтеплішим у 1989 – + 10.1.