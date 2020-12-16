Як уберегтися від коронавірусу: в Україні з'явився новий соціальний ролик

Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством охорони здоров’я підготували відеоролик про заходи запобігання поширенню коронавірусу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі МКІП.

“Цей ролик інформує про запобіжні заходи та поводження громадян під час карантинних обмежень”, - зазначили у відомстві.

У відео підкреслюється: якщо у людини температура, кашель, біль у м’язах, зникло відчуття запаху і смаку, їй слід залишатися вдома і зателефонувати сімейному лікарю, який направить спецбригаду з безплатним тестом на COVID-19. Якщо пацієнт ще не підписав декларацію з лікарем, йому треба подзвонити на номер 1677.

"Мийте та дезінфікуйте руки. Уникайте скупчень людей. Носіть маску правильно. Бережіть себе”, - закликають у ролику.

У МКІП зазначили, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення надала ролику відповідний експертний висновок.

Міністерство закликає телерадіоорганізації поширювати відео як соціальну рекламу.