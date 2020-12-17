17 грудня: народний календар і астровісник

Нині великомучениці Варвари; для чого колись цього дня варили кашу, яким буде Різдво і що сіється, те й пожнеться.

Середина Пилипівки! Нині великомучениці Варвари і мучениці Юліанії. Культ святої Варвари існував в усіх слов’янських народів. Вважалося, що саме Варвара розпочинає сезон зимових свят. Колись у давнину на Варвари в деяких районах України варили першу кутю й узвар – «щоб хліб і садовина рясніли». Прикметно, що подібні звичаї існували й у сербів, болгар, македонців. У сербів така каша називалася «вариця», у болгар – «блага каша» (солодка каша). За кашами – кукурудзяними, пшеничними, гороховими, гречаними, пшоняними, ячмінними чи будь-якими іншими, що варилися цього дня, визначали, яким буде майбутнє. Якщо каша була горбиками – на врожай, прибуток і статки. Тріскалася – на посуху, поганий урожай і чиюсь смерть. На Поліссі дівчата на Варвари готували вареники з маком чи сиром, серед яких обов’язково мали бути й пирхуни – вареники, заправлені борошном (вовною, клоччям). Частуючи хлопців, стежили, кому втрапить такий «виріб». Відтак невдаху дражнили «пирхуном».

В Україні свята Варвара вважалася захисницею від відьомських чар, а ще їй молилися від раптової та насильницької смерті. В деяких регіонах на Варвари жінки не брали в руки ні голку, ні спиці, щоб діти на хворіли на віспу («щоб дітям дірок не поробити»). На західному Поліссі на Варвари не пряли, «бо вона веретенами замучена». В Україні свята Варвара вважалася покровителькою вишивальниць, а в Західній Європі – шахтарів.

Щодо прикмет, то вони такі: «Яка погода на Варвари, така й на Різдво», «Хто заспить на Варвару, той цілісінький рік буде сонливим».

З іменинами вітайте Варвару, Юлію, Івана.

3-4 місячні дні. Нині в нас надзвичайно важлива небесна подія: Сатурн пересікає кордон Козерога і Водолія. «Назад» він повернеться через 29 років. Вслід за Сатурном і Юпітером до Водолія гайне і Місяць. Він напряму «транслюватиме» на Землю «високі» сатурніансько-юпітерські енергії. Нині засіваються зерна майбутніх дуже важливих, значущих подій на перспективу, тож зауважуйте, звертайте увагу навіть на дрібнички. Плекайте все позитивне й добре, та позбувайтеся всього того, що гнітить і непокоїть. Цілком можливо, що вдасться від нього позбавитися. Найбільші зміни чекають на тих, хто народився в ці дні: 17-21 грудня, незалежно від року.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1997 році: -25,1; а найтеплішим у 1937 – +8,7.