Санта не хворіє на COVID-19 і доставить усі подарунки - пошта США

Поштова служба США (USPS), яка щороку приймає від дітлахів тисячі листів до Санта-Клауса, переконує, що той має імунітет від COVID-19, а тому без проблем і вчасно доставить усі подарунки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці USPS у Твіттері, а також повідомляє CNN.

Як відомо, програма «операція Санта» у США організована USPS для того, аби діти з родин із низьким рівнем доходів теж змогли отримати подарунки на свята. Усі охочі можуть стати Санта-Клаусом і здійснити одне з бажань, про які писали діти.

Варто звернути увагу, що цьогоріч малеча з США найчастіше згадувала в листах до Санта-Клауса саме пандемію, прохаючи знайти ліки або привезти подарунки, на які в їх батьків не вистачає грошей. Дехто просив медичне обладнання, необхідне для тяжкохворих пацієнтів із COVID-19. А більшість дітлахів не просили нічого, окрім як покінчити з коронавірусом.

Зазвичай ця кампанія була зосереджена на потребах суто малозабезпечених сімей, однак цього року через коронавірусну кризу значно більше дітей постраждали як фінансово, так і емоційно.

Слід зазначити, що це досить стара традиція. Так, поштова служба США вперше почала отримувати листи до Санта-Клауса ще в 1912 році. Незабаром після цього співробітники пошти та звичайні громадяни почали на них відповідати, що врешті-решт переросло в згадану вище щорічну соціально орієнтовану «операцію Санта».