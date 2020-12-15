15 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого Афанасія Печерського; чому мовчать кімнатні пташки, що накликає сова, та куди поділася Венера.

Сьогодні в нас преподобного Афанасія, затворника Печерського. Афанасій жив у ХІІ столітті й був ченцем Київського Печерського монастиря. Він був кволим, довго й важко хворів. Коли помер, братія монастиря підготувала його до погребіння. На третій день ченці на чолі з ігуменом пішли хоронити Афанасія, але побачили, що той сидить у домовині й ридма ридає. Всі присутні спочатку дуже здивувалися, а потім запитали, в чому причина його сліз і розпачу, на що монах відповів: «Спасайтеся, браття, поки живі та моліться до Господа нашого Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та всіх святих, бо потім пізно буде… Більше ні про що не питайте…» Після цього він замовк і 12 років провів у затворі – самітником у печері. Вживав святий лише хліб і воду. Перед своєю другою кончиною він зібрав братію монастиря, попрощався з ними, повторив сказані колись слова і мирно відійшов до Господа. Його поховали в Антонієвій печері, а невдовзі канонізували. Святий неодноразово допомагав під час хвороб ченцям і всім тим, хто до нього звертався. Моляться йому й нині.

Якщо мовчать кімнатні птахи – на метелицю. Сова кричить – холод накликає.

Іменинники сьогодні Афанасій, Іван, Андрій, Павло, Антоніна, Маргарита, Тамара, Марія.

1-2 місячні дні. Дуже потужний в енергетичному плані день. Майже такий, як учора. Місяць увійде в знак Козерога, тому в найближчі дні наші емоції будуть дещо стриманішими – під контролем. Хтось зітхне з полегшенням, комусь навпаки, стане важче. Зросте почуття обов’язку. Венера залишить Скорпіона й перейде до Стрільця, залишивши позаду ревнощі, ненависть та інші бурхливі пристрасті. Думатиметься про небесне, зажадається чогось легкого й ідеального, що цілком доречно напередодні свят. Щоправда, якщо в когось щось добряче накопичилося, якийсь негатив – то він неодмінно прорветься найближчим часом, як би ви його не гамували. Тож у небо злетять не всі… Або всі, тільки з різних причин.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1921 році: -20,1; а найтеплішим у 1950 – +9,4.