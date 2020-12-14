Марія Бурмака дасть онлайн-концерт до Дня святого Миколая

Щороку 19 грудня українська співачка Марія Бурмака разом із МЦ “Шоколадний будинок” проводить концерт для дітей та дорослих.

Цього разу карантин вніс свої корективи, тож захід до Дня святого Миколая відбудеться онлайн із казкової білої зали «Шоколадного будиночка».

Про це повідомляється на сторінці співачки у Фейсбуці.

"Цього року артистка почала роботу над третім дитячим альбомом разом із саундпродюсером Вадимом Лисицею. Вона планувала провести захід для дітей, але карантин вніс свої корективи. Саме тому було прийнято рішення перенести концерт в онлайн-простір, де на фейсбук-сторінці Марії Бурмаки та її youtube-каналі кожен зможе долучитися до онлайн-виступу, під час якого будуть презентовані нові дитячі пісні артистки", - йдеться у дописі.

Як зазначається, цей проєкт став можливим за сприяння та підтримки Україжнського культурного Фонду.

Організовують Mariya Burmaka (Марія Бурмака) і FOXXSTUDIOS. Інформаційними партнерами заходу стали радіо Країна ФМ та радіо Культура.