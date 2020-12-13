Науковці досліджують зв'язок між коронавірусом і проблемами з ерекцією

Науковці досліджують зв'язок між проблемами з ерекцією у чоловіків і коронавірусом.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише DW.

"Увага світу зараз прикута до вакцини проти коронавірусу та її побічних ефектів. Однак, фахівці в Італії та у США зараз б'ють на сполох з іншого приводу, а саме - можливої еректильної дисфункції як одного із довгострокових наслідків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що американська лікарка Дена Грейсон днями в ефірі телеканалу NBCLX заявила, що існує дедалі більше причин вважати, що викликана новим вірусом хвороба справді може спричиняти довгострокові проблеми з потенцією.

Дослідження, проведене в Італії, вказує на те, що еректильна дисфункція у чоловіків може бути як фактором ризику, так і можливим наслідком хвороби. Автор дослідження, професор ендокринології та медичної сексології в університеті Тор Вергата у Римі Еманнуеле Джаніні заявив, що чоловіки, що у минулому вже стикались із проблемами з потенцією, можуть бути більш схильними до розвитку пневмонії унаслідок COVID-19.

Італійський учений підкреслює, що "еректильна дисфункція є маркером ризику розвитку пневмонії від коронавірусу. Однак вона не обов'язково збільшує ризик зараження цієї інфекцією. Потрібні додаткові дослідження".

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Еректильну дисфункцію спричиняє порушення припливу крові до статевого органа. Причини можуть бути складні та різноманітні, як фізіологічні, так і психологічні. Проблеми зі серцево-судинною, нервовою та ендокринною системами можуть викликати еректильну дисфункцію та впливати на потенцію, йдеться у повідомленні.