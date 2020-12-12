Режисера Кім Кі Дука, який помер від COVID-19, кремують у Латвії - ЗМІ

Тіло південнокорейського режисера Кім Кі Дука, який помер від ускладнень COVID-19, швидше за все, буде кремовано у Латвії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap з посиланням на дипломатичне джерело.

Зазначається, що сім'я Кім Кі Дука звернулася у посольство Південної Кореї в Латвії з проханням подбати про похорон, оскільки через пандемію COVID-19 вони не можуть приїхати у Балтійську країну.

Зараз посольство Південної Кореї веде переговори з сім'єю з приводу похорону режисера.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня лауреат Каннського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів Південнокорейський режисер Кім Кі Дук помер у Латвії від ускладнень в результаті коронавірусної хвороби.

До Латвії режисер прибув у листопаді. За неофіційною інформацією, він планував придбати будинок у Юрмалі і оформити посвідку на проживання, але на заплановану зустріч не з'явився. Пізніше стало відомо про його смерть.