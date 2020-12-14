14 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого пророка Наума, котрий когось змусить взятися «за ум»; а також про затемнення, молодик і велику повітряну трансформацію.

Сьогодні пророка Наума – одного з дванадцяти малих біблійних пророків, який написав Книгу пророка Наума, сьому серед книг «малих пророків».

У давніші часи навчальний процес розпочинався взимку – 1 грудня за тодішнім літочисленням. Це була найзручніша пора, коли сільські діти мали змогу здобувати освіту. Батьки відводили до школи дітей саме на це свято, бо «Пророк Наум наведе на ум». За народними уявленнями, Наум – покровитель розуму, знань і доброчинства, тому селяни були переконані: якщо на свято пророка почати навчання, то дитина успішніше здобуде й засвоїть знання, набереться розуму. Особливо це стосувалося дітей слаборозвинених. Увечері хрещені батьки запрошували до себе хрещеників, котрі приходили з букварями й починали напам’ять заучувати літери. Незважаючи на те що згодом терміни початку навчання були переміщені, в ремісничих цехах і при братствах тривала давня традиція – майстри набирали собі учнів на свято Наума. На його честь влаштовували цікаві обряди, професійні посвяти тощо. З цього дня починали освоювати музичні інструменти ті, хто бажав оволодіти грою на бандурі чи скрипці. Тих, хто не зміг осилити професійних навичок, у народі називали «партачами». Наші пращури казали: «Партача й Наум не наведе на ум», «Прийшов Наум – пора братися за ум», «Я не знаю ні «аз», ні «буки» – прийде Наум і змусить до науки».

Іменинник нині Наум

28, 29, 1 місячні дні. Сонячне затемнення в Стрільці і молодик (о 19:19). Фінальний акорд 2020 року. До того ж, 21 грудня Сатурн у Водолії поєднається з Юпітером. Дуже цікава конфігурація, прихований сенс якої проясниться лише в 2023 році – завершальному етапові перебування Сатурна у Водолії. Тобто нині відбувається велика трансформація, яка означить закінчення однієї епохи й початок нової. Початок цих змін ми вже змогли відчути. Персональні світи кожного теж почали змінюватися, навіть попри те, помітили ми це, чи не помітили. І якщо хтось намагається «бунтувати», або сподівається, що все якось «минеться» – він помиляється. Насправді ми на кордоні між двома світами і двома епохами – проходимо своєрідний контроль і починаємо знайомитися з новими правилами. Щодо сьогоднішнього дня, то він… неповторний!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 році: -20,3; а найтеплішим у 1989 – +9,5.