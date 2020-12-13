13 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Андрія; про Калиту, вечорниці, засівання конопель, і чи скасовується кінець світу.

Сьогодні святого апостола Андрія Первозванного. Андрій вважався покровителем закоханих. Тобто цей святий «опікувався» справами сердешними і шлюбом. Інколи це свято називали ще й Калитою, а також Великими вечорницями. Калита – це обрядовий корж, що пікся з пшеничного чи житнього борошна. Він був досить твердим, його щедро обмащували медом і обсипали маком. Потім підв’язували до сволока і парубки по черзі мали відкушувати того коржа – без допомоги рук, тримаючи між ногами рогача або кочергу. Тим, кому це вдавалося, пан Калитинський (охоронець Калити) урочисто змащував обличчя сажею. У дівчат надзвичайно популярним був обряд «засівання конопель» (льону), який виконувався наступним чином: дівчина кидала на землю жменю конопель й спідницею їх «волочила» – торкалася землі. При цьому приказувала: «Андрію, Андрію! Я на тебе коноплі сію, дай мені знати з ким буду збирати!». Були й варіанти: «З ким буду під вінцем стояти», «З ким буду весілля справляти», або й зовсім зрозуміле: «З ким буду спати». Після цього насіння згрібали, брали в пригорщу й несли до хати; якщо виявлялася парна кількість зернин, то «доля знайдеться», а коли ні – потрібно чекати наступного Андрія.

«Сніг на Андрія – зима в завіях», «Якщо до цього дня сніг не випав – зима буде теплою, а як з’явився – довгою і холодною». А ще казали: «На Андрія треба кожуха-добродія».

Іменинник сьогодні Андрій.

Завтра молодик і сонячне затемнення! Подія дуже значуща й, що важливо, обнадійлива. Кінець світу скасовується. Варто себе налаштувати на стартову позицію. Хоча, можливо, це буде й важко зробити, адже, як не як, а кінець року, і в нас десь спрацьовує ця досить умовна позначка. На що звернути особливу увагу? На те, чого б ви хотіли досягти в недалекій перспективі, чого б найпалкіше бажали. Приблизно так само, як із бажанням на новий рік. Потрібно дуже чітко й конкретно сформулювати бажане. Родина, взаємини, гроші, нова робота?.. Звісно, на щось ми вплинути не можемо, але існують певні речі, які цілком нам до снаги, на які ми можемо впливати і щось змінювати. Тож скористаймося моментом. Затемнення завжди приносять зміни в життя суспільств і окремих людей.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1921 – -24,3, а найтеплішим у 1950 – +10,0.