12 грудня: народний календар і астровісник

Нині святого Парамона, якого називали Передандрієм; що таке «сповідь діжі», чи чекати на завірюху і готуємося до сонячного затемнення.

Сьогодні мученика Парамона. В народі Парамона називали Передандрієм, адже завтра – святого Андрія. У деяких регіонах Полісся існував обряд «сповідь діжки». Як відомо, діжа в господарстві була незамінною і надзвичайно важливою річчю, крім того, вона виконувала і неабияку магічну роль: її тримали в найпочеснішому місці, ретельно мили, не використовували для жодних інших потреб. Напередодні Андрія кожна господиня ретельно мила пікну діжу. Особливо дотримувались цього звичаю жінки, які мали дочок, оскільки вважалося, якщо знехтувати обрядом, то їм буде важко розроджуватися, коли завагітніють. Обряд «сповідь діжі» пов’язаний з віруванням, що в ніч напередодні Андрія всі діжі сходяться на своєрідну сповідь і ведуть розмову про своїх господинь: як ті доглядають їх, чи чисто миють, чи не лихословлять. Ось чому жінки намагалися хоча би напередодні свята догодити їм. Помивши, діжу ставили на чисту скатертину й обвивали хмелем, з якого опісля, коли вперше вигонили тварин у поле, робили пійло і напували корів, щоб вони «не боялися грому та не зачіпали їх вовки й звірі».

Народні прикмети такі: Заметіль цього дня віщувала морози і хурделиці до зимового Миколая. Якщо вода на річці тиха – на рівну зиму, шумовита – на завірюхи. Селяни також казали: «Парамон землю кам’янить».

Іменинники нині Парамон і Сергій.

27-ий місячний день. Черговий місячний цикл добігає кінця. В понеділок сонячне затемнення і молодик. Завершення і початок водночас. Тож нехай все світле й гарне, що є в серці кожного, збережеться й примножиться. Настрій у ці дні має бути якщо й не урочистим чи святковим, але гарним. Женіть невтішні думки геть. Якщо ж не вдається «тягти» себе за волосся, подібно барону Мюнхгаузену, до якоїсь фальшивої позитивності, просто лаконічно подякуйте Богові, всесвіту, близьким за все добре, відпустіть образи – і те буде добре. Бути вдячним – теж неабияка чеснота. В ці дні потрібно бути трішечки кращим, трішечки добрішим ніж зазвичай. Сонячне затемнення запустить потужні процеси змін. І від нас залежатиме, куди ми сягнемо – вгору чи вниз…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1927 році: -22,6; а найтеплішим у 1965 – +9,5.