Стюардесам у Китаї порадили одягати підгузники

У Китаї бортпровідникам на літаках порадили одягати підгузники на роботу, щоб уникнути походів у туалет, знизивши ризик зараження COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Рекомендації щодо носіння бортпровідниками підгузників на додаток до медичних масок, одноразових рукавичок, кепок, захисних окулярів, одноразового захисного одягу і бахіл, містяться у розділі про засоби індивідуального захисту у нових рекомендаціях для авіакомпаній.

Авіаційний регулятор Китаю заявив, що рекомендація поширюється на чартерні рейси у напрямку з високим ризиком COVID-19, тобто де кількість випадків інфікування перевищує 500 на один мільйон осіб.

Світова авіаційна галузь намагається оговтатися від згубного впливу пандемії на подорожі. Нові заходи, вжиті щодо авіарейсів, розрізняються залежно від країни. Деякі вимагають від авіакомпаній залишати хоча б одне місце порожнім між пасажирами, інші зробили маски обов'язковими на час польоту.

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