Стюардесам у Китаї порадили одягати підгузники

Стюардесам у Китаї порадили одягати підгузники

Укрінформ
У Китаї бортпровідникам на літаках порадили одягати підгузники на роботу, щоб уникнути походів у туалет, знизивши ризик зараження COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Рекомендації щодо носіння бортпровідниками підгузників на додаток до медичних масок, одноразових рукавичок, кепок, захисних окулярів, одноразового захисного одягу і бахіл, містяться у розділі про засоби індивідуального захисту у нових рекомендаціях для авіакомпаній.

Авіаційний регулятор Китаю заявив, що рекомендація поширюється на чартерні рейси у напрямку з високим ризиком COVID-19, тобто де кількість випадків інфікування перевищує 500 на один мільйон осіб.

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Світова авіаційна галузь намагається оговтатися від згубного впливу пандемії на подорожі. Нові заходи, вжиті щодо авіарейсів, розрізняються залежно від країни. Деякі вимагають від авіакомпаній залишати хоча б одне місце порожнім між пасажирами, інші зробили маски обов'язковими на час польоту.

Фото: GETTY IMAGES

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