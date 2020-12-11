У Харкові відкрилася виставка, присвячена художнику-баталісту Миколі Самокишу

Виставка "Академік живопису Микола Семенович Самокиш" відкрилась у Харківському історичному музеї імені Сумцова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"Виставка присвячена 160-річчю з дня народження видатного художника-баталіста, майстра анімалістичного жанру, ілюстратора і графіка Миколи Самокиша. Радісно, що в Харкові так дбайливо зберігають пам'ять і передають наступним поколінням справжні шедеври, які були створені руками і пензлем Миколи Самокиша", - зазначила на відкритті виставки заступниця начальника відділу закладів культури Департаменту культури міської ради Алла Осташова.

У Харкові відкрилася виставка, присвячена Миколі Самокишу / Фото: city.kharkov.ua

За словами директора музею Володимира Цигульова, тут зберігається понад 100 предметів, пов’язаних з ім’ям Миколи Самокиша. Для виставки відібрали ті експонати, які якнайкраще ілюструють біографію і творчий шлях художника. Серед них - картини та особисті речі харківського періоду його життя.

"Самокиш починає приїздити до Харкова з 1928 року. З 1936-го по 1941 рік викладає в Харківському художньому інституті. З цього періоду в нашій колекції збереглося дві фотографії, на яких зображений Микола Самокиш зі своїми студентами в батальній майстерні Художнього інституту. Першими учнями Самокиша в Харкові стали 11 художників. Вони були вражені підходом Самокиша до навчання, бо з перших днів роботи майстерні було придбано велику кількість реквізиту. Це цілий арсенал зброї, шинелі, будьонівки", - пояснює науковий співробітник музею Юлія Стаднік.

Заходи, присвячені 160-річчю від дня народження художника, проходитимуть у Харкові до кінця року. До святкування ювілею також долучилися Харківська державна наукова бібліотека ім. Короленка, Центральна наукова бібліотека університету імені Каразіна та інші заклади.

Довідка: Микола Самокиш (1860 - 1944) - український художник-баталіст, майстер анімалістичного жанру, графік, академік живопису і дійсний член Імператорської Академії мистецтв. У доробку Самокиша - численні роботи, з яких значна частина на батальні сюжети, виконані аквареллю, тушшю й олівцем. Для його творів властива багатофігурність і динамічність композиції. Мистецька спадщина Самокиша (понад 11 тис. витворів) зберігається в музеях України, Росії й у приватних колекціонерів.

Виставка працюватиме в межах експозиції "Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу" з вівторка по неділю з 9:30 до 17:00. Вхід - суворо в масках. Адреса музею: Університетська, 65.