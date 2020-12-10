У Чернігові створили інсталяцію з 600 пар жіночого взуття

У межах Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" у Чернігові в центрі міста активісти створили інсталяцію з 603 пар жіночого взуття.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній наш захід проходить у рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" та до Дня захисту прав людини. Цією інсталяцією ми прагнемо привернути увагу до даної проблеми. Щоб люди не тільки чули, а й подивилися, побачили і об’єдналися для спільної протидії та попередження насильства. Адже іноді, подзвонивши в двері, поговоривши з жертвою чи кривдником, викликавши поліцію, ми можемо врятувати чиєсь життя", - прокоментувала подію її організаторка, засновниця соціального проєкту "Безкоштовний магазин "Дякую", депутатка Чернігівської обласної ради Юлія Гребнєва.

Для створення інсталяції, сказала вона, використали взуття, яке небайдужі чернігівці принесли за кілька днів, відгукнувшись на оголошення у Фейсбуці. В магазині "Дякую" на той час було тільки 50 пар. Під час акції активістки нарахували 603 пари.

Взуття виставили на Алеї Героїв перед стаціонарною міською Малою сценою. На останній та перед нею активісти розмістили тематичні стенди.

Після акції взуття пропонуватиметься жителям області в безкоштовному магазині "Дякую". Цей соціальний проєкт реалізується вже два роки й надає допомогу соціально незахищеним верствам населення Чернігова та області.

Фото: Наталія Потапчук