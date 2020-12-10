«Мода в образотворчому мистецтві»: чернігівський музей відкрив виставку живопису та графіки

У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана відкрилася виставка живопису та графіки культурно-просвітницького проєкту "Мода в образотворчому мистецтві".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ідея була така - поговорити про портретованих не як про особистість, не про життя людини та пов’язані з ним історичні події, а більше про одяг, предмети, аксесуари, про те, як людина себе позиціонувала, ознакою чого вони були - привілейованого соціального становища, наслідування моди, смаку чи капіталовкладень", - розповіла кураторка виставки, старший науковий співробітник музею Світлана Демченко.

Проєкт «Мода в образотворчому мистецтві» у Чернігівському художньому музеї / Фото: Наталія Потапчук, Укрінформ

За її словами, експозиція складається з майже 40 портретів із музейних фондів, які відображають модні тенденції та деталі чоловічого та жіночого вбрання XVIII - поч. XX ст. Умовно їх поділили на три частини.

Перша презентує одяг XVII - XVIII століть на представниках козацько-старшинських родів, вплив на який мала мода польської шляхти. Про нього розказують портрети Василя Дуніна-Бурковського, Маркевичів, Галаганів та інших відомих родів. Другий розділ - вбрання XIX сторіччя до 80-х років - дозволяє простежити еволюцію жіночого плаття під впливом європейських стилів та показує тогочасний чоловічий костюм. У третій частині експозиції, присвяченій моді кінця XIX ст. - поч. XX, на прикладі жіночого одягу розкривається тема модерну.

Демченко зазначила, що підготовка виставки тривала близько року, а особисто вона почала досліджувати тему задовго до цього. Несподіваним для неї відкриттям стало існування моди на народне вбрання серед українських дворян, яка виникла в другій половині ще імперського XIX ст.

"Народне вбрання на той час було модним, затребуваним і в нас є роботи, які про це розповідають", - зауважила Демченко.

Музейниця додала, що, окрім виставки, у межах проєкту відбудеться ще декілька заходів. Зокрема, кураторська екскурсія та розповіді про модні тенденції минулого на Фейсбук-сторінці Чернігівського художнього музею ім. Г. Галагана.

Як повідомлялось, в Укрінформі презентували віртуальний музей «Іван Франко у Києві».