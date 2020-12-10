10 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Романа; що у кого відпаде, хто заляже на дно, а також посилено шукаємо віщі знаки та натяки там, де вони є, і де їх нема.

Сьогодні ікони Божої Матері «Знамення», а також преподобного Романа, відлюдника Антіохійського (Сирійського). З вельми юних літ цей святий обрав собі чернечий шлях. З міста він перебрався в сувору пустелю й там проводив життя у молитвах і пості. Вживав лише воду й скоринку черствого хліба, а під грубою волосяницею носив важкі залізні вериги. Молитва святого була надзвичайно сильною: він зцілював хворих і виганяв бісів, але найбільше допомагав жінкам, котрі не могли завагітніти. Саме цьому святому ще донедавна молилися всі, хто сподівався народити дитя.

Зазвичай цього дня очікували якихось знамень, знаків, навіть найменших. Сьогодні все має віщий смисл і силу. А ще на Романа риба залягала в зимові ями, на дно. Якщо цього дня хмарно – перша половина липня буде дощовою. Коли ж сонячно і морозно – спекотною. У лосів о цій порі відпадали роги.

З іменинами вітайте Якова, Романа, Всеволода, Андрія, Миколу, Домну.

25 місячний день, Місяць продовжує перебувати в Терезах. Обставини дня складатимуться важко, але будуть багатообіцяючими, з подальшим «розширенням горизонтів». Більшість керуватиметься почуттями й емоціями, а не логікою. Емоційні спалахи будуть сильними, яскравими, але не тривалими. Скористайтеся цим, щоб зайнятися необхідною корисною справою, направляючи енергію в потрібне русло. Подейкують (зауважте: не стверджують), що ця місячна доба – час глибокого пізнання, мудрості та пророцтв. І знову: будьте уважні до різних знаків і прикмет.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 – -18,4, а найтеплішим у 1944, 1960 – +11,2.