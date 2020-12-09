9 грудня: народний календар і астровісник

Зустрічаймо холодного Юрія, дослухаємося до голосу води і про компроміси, що хочуть стати гордієвим вузлом.

Сьогодні зимового Юрія (Георгія Переможця). На відміну від «весняного» Юрія (6 травня), «холодний» зі значними обрядодіями не пов’язаний. Лише на Поліссі в давнину відзначали свято вовків, і день називали «вовчим Юром». Начебто цього дня святий Юрій вовків випускав на зимове полювання. Сіроманці отримували цілковиту свободу й могли полювати не тільки на лісову звірину, але й на свійську худобу. Приміром, залізти в кошару й зарізати вівцю чи телицю. Могли й на подорожнього з конем напасти… Тому селяни звечора міцно закривали стайні, не ходили до лісу й остерігалися вирушати в дорогу, вважаючи, що в цей день небезпечно зустрічатися зі звірами. У Болгарії пекли булочки, щедро змащували їх медом і роздавали сусідам – щоби діточки в наступному році не хворіли.

Прикмети ж такі: «Який день на Юрія, така й зима». Якщо вода в криниці тиха – зима буде теплою, коли ж з криниці було чутно якісь звуки – зовсім скоро почнуться сильні морози і хурделиці. Цього дня ведмідь міцно засинав на зиму. Наші сусіди білоруси казали: «Юри мосціць, а Міколи гвоздзіць».

Іменинники сьогодні Георгій (Юрій), Яків, Іван, Назар, Василь, Ілля, Данило.

24 місячний день, Місяць у Терезах. На часі делікатність, пошук балансу в стосунках і компроміси, компроміси, компроміси... Варто набратися великого терпіння, щоб їх розплутати, але меч нехай буде десь поруч, для того, щоб розрубати, коли одного дня забракне терпіння й вони – компроміси – стануть гордієвим вузлом. Попри те, що Місяць спадає, енергетика дня надпотужна. Категорично не можна байдикувати. Сьогодні місяць і зорі милостиво вмикають зелене світло для будь-якої людської діяльності. Хіба що для переїзду і далекої дороги час не надто сприятливий. Але, коли конче треба, нехай Бог помагає, а зорі не вадять…

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1945 році: -18,4; а найтеплішим у 1944 та 1960 – +8,5.