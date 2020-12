Universal Music купила права на пісні Боба Ділана

Компанія Universal Music купила права на пісні легендарного 79-річного американського співака Боба Ділана за понад 300 мільйонів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Права були викуплені у самого музикантка.

Загалом йдеться про права на понад 600 пісень Ділана, до яких зокрема входять хіти «Blowin' In The Wind» від 1962 року до цьогорічного «Murder Most Foul».

За даними ЗМІ, загальна сума угоди - понад 300 мільйонів доларів США.

Ця угода вважається однією з найбільших за останні роки.

Боб Ділан (псевдонім Роберта Аллена Ціммермана) американський співак, композитор, поет і гітарист, з лірики якого запозичено багато крилатих фраз, а музика вплинула на творчість величезної кількості композиторів-піснярів.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді понад 60 предметів, що належали легендарному 79-річному американському співаку Бобу Ділану, продали на аукціоні у Бостоні за 495 тисяч доларів США.