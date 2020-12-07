Друга фідбек-вікторина від Укрінформу - "Виграй тонку талію"

Це своєрідний інформаційний тест на уважність та кмітливість

13 листопада на нашому сайті з’явилося інтерв’ю кандидата медичних наук, гастроентеролога та дієтолога Галини Незговорової - “Кілька місяців харчування лише з відділів кулінарії - і новий пацієнт гастроентеролога готовий”.

За годину розмови лікар вищої категорії, чий стаж роботи - 25 років, відповіла більш як на півсотні запитань.

Чи всі вони вкарбувались у пам’ять, засвідчить фідбек-вікторина, яку ми запустили на сторінці Укрінформу на Фейсбук.