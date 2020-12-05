На Фарерах добудували тунель з автомобільною розв'язкою на дні океану
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Укрінформ
На Фарерських островах після трьох років будівництва відкриють підводний автомобільний тунель.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Підводні тунелі з'єднують острови Стреймой і Ейстурой мережею довжиною близько 11 км. Найнижча точка мережі знаходиться на 187 м нижче рівня моря. Для гарантування безпеки найкрутіший ухил тунелю становить не більше 5%.Тунель на Фарерах з розв'язкою на дні океану // Фото: ESTUNLAR.FO
Мережу планують відкрити 19 грудня.
Тунелі скоротять час у дорозі між столицею Торсхавн і Рунавіком з 1 години 14 хвилин до всього 16 хвилин.