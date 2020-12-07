7 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні святої великомучениці Катерини; чи буде Різдво «по льоді» та виходимо на фінішну пряму.

Все ближче й ближче новий рік і Різдво, але до тієї величі й краси ще дожити треба, а в нас нині святої великомучениці Катерини, яку зазвичай називали просто Катериною. Іноді цей день називали і святом Дівочої долі, адже в Україні цю святу здавна вважали своєю святою покровителькою всі дівчата та й жінки.

Святу Катерину шанували не тільки в нас, але й усюди, де жили слов’янські народи. Приміром поляки казали: «Свята Катажина загубила ключі, а святий Андрій їх знайшов і запер скрипки» - тобто, час розваг закінчився – треба трішки й попостувати перед святим Різдвом… Також від Катерини поляки припиняли «переслідувати звіра» - закінчувався сезон полювань. Свята Катерина була і покровителькою вагітних жінок. Їй молилися під час важких пологів.

Цього дня намагалися не працювати, щоб дім не почорнів і щоб ніхто не захворів і не помер. Жінки постували, щоб не втратити пам’ять. Доброю прикметою було зустріти жінку в чомусь червоному: чи то в хустці, чи то в спідниці, рукавичках, чобітках тощо. Традиційно з приходом Катерини сподівались на похолодання: «Як Катерина по воді, то Різдво по льоді», «На святу Катерину – ховайся під перину». Якщо на Катерини йшов лапатий сніг, то казали, що «свята Катерина перину на небі вибиває».

З іменинами вітайте Катерину, Євгена, Михайла, Олександра, Олексія.

22-23 місячні дні, Місяць у Діві. День із помірно пасивною енергетикою. Ключові слова – фінішна пряма, концентрація на завершенні справи. Колір дня червоний. Особливо тонко відчувається зв’язок між духовним і матеріальним світами. Добре передавати знання, самому навчатися, всіляко розвивати свої інтелектуальні та професійні здібності. Якщо піддатися апатії – то енергетика Місяця буде спрямована проти вас. Вітається альтруїзм. Уникайте надмірного спілкування. Настанова дня: думайте про те, чого дуже хочете, а не про те, чого не хочете.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1959 – -21,8, а найтеплішим у 2015 – +9,9.