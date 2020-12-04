4 грудня: народний календар і астровісник

Сьогодні Введення; варимо перші пісні вареники Пилипівки, не ходимо в гості та нічого не позичаємо.

Сьогодні Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке входить до дванадцяти найбільших церковних свят року, а в народі здавна називається Третьою Пречистою, або Виденням. Наші пращури вважали, що цього дня Бог відпускає праведні душі з неба на землю подивитися на своє тіло, а тому свято й називали «Виденням». А ще Введення розпочинало зимовий святковий цикл. Тому й говорили: «Введення прийде, свят наведе». Люди вірили, що від сьогодні «морози вводили рік у зиму», тож із ним була пов’язана низка прикмет. Приміром, якщо сніг випаде на Введення, він неодмінно розтане, а як після Введення, то вже буде зима. Примічали: якщо на Введення тепло, то будуть теплі й усі зимові свята; якщо горобець вип’є води з волячого сліду, то на Юрія буде густа трава, а влітку – багато молока. На Введення застерігали також працювати, щоб не сталася яка біда. На Закарпатті на Третю Пречисту ніхто не ходив у гості. Особливо боялися жіночих навідин, бо вірили, що прийти може «тільки відьма». А ще цього дня українки варили перші від початку Пилипівського посту вареники – з грушками, маком, коноплями. Їх їли обов’язково з медом.

Іменинниця нині одна – Марія.

19-20 місячні дні. Місяць розпрощається з Раком і перейде до Лева. Активний, потужний і часом небезпечний день. Дотримуйтеся порядку і правил в усьому. Ця місячна доба позначена високою вірогідністю конфліктів, тому уникайте людей, схильних до конфронтації і тих, хто звик чути тільки себе. Коли ж уникнути конфлікту не вдасться – намагайтеся тримати власні емоції під контролем. В якомусь сенсі з вашої сьогоднішньої поведінки буде знята астральна калька. Яким боком ви станете до світу, точнісінько таку саму позицію невдовзі обере й світ щодо вас. Починати щось нове не бажано, а всі нові ідеї та пропозиції піддавайте прискіпливому аналізу. Сьогодні не можна нічого позичати і не бажано віддавати борги.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1986 році: -18,4; а найтеплішим у 1924 – +10,8.